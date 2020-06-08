08 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Yerine gelecek isim de belli

Gelecek sezon için kadrosunu planlamaya başlayan Fenerbahçe, yeni transferlere kaynak oluşturmak adına yıldız golcüsü Vedat Muriqi'yi dev bedelle satma kararı aldı. Öte yandan sarı-lacivertliler Kosovalı golcünün yerini dolduracak ismi belirledi bile. İşte Sarı Kanarya'ya adım adım transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 14:20
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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Yerine gelecek isim de belli

Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Sarı lacivertli yönetim, sezonun sona ermesiyle beraber 1 veda, 1 transfer için kolları sıvadı...

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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Yerine gelecek isim de belli

MURIQI LAZIO'YA SATILIYOR
İddiaya göre sarı lacivertlilerin yapacağı ilk atak Kosovalı golcü Muriqi için olacak... İngilizlerin de peşinde olduğu bilinen golcü futbolcunun yeni rotası İtalya olacak.

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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Yerine gelecek isim de belli

Muriqi'yi dev bir rakama satmaya onay veren ve bu hususta el sıkışan Fenerbahçe, ayrılığın ardından resmi imzayı attıracağı ilk ismi buldu bile...

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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Yerine gelecek isim de belli

Rumen basınının iddiasına göre bu isim George Puscas olacak... Fenerbahçeli yetkililer, Muriqi'nin satışının ardından Puscas için temaslara başlayacak.

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Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi piyangosu! Yerine gelecek isim de belli

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Sport.ro adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı özel haber okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

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