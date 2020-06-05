05 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de mutlu son! Yeni hoca ilk uçakla geliyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

F.Bahçe'de mutlu son! Yeni hoca ilk uçakla geliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

'de Ersun Yanal'ın istifasının ardından görüşülen üç isimden biri olan ve büyük ölçüde anlaşma sağlanan Nenad Bjelica'nın, yurt dışı uçuşları başlar başlamaz 'a geleceği açıklandı.

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