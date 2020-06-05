Fenerbahçe'de mutlu son! Yeni hoca ilk uçakla geliyor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Hırvat teknik adam, uçuş yasakları kalkar kalkmaz İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın istifasının ardından görüşülen üç isimden biri olan ve büyük ölçüde anlaşma sağlanan Nenad Bjelica'nın, yurt dışı uçuşları başlar başlamaz İstanbul'a geleceği açıklandı.

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