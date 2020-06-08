08 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e cevap

Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e cevap
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

Geçtiğimiz günlerde 2010-2011 sezonuyla ilgili açıklama yapan , Yüksek Başkanı 'ün konuyla ilgili sözlerine cevap verdi.

'in açıklaması şu şekilde:

KULÜBÜ YÜKSEK BAŞKANI SAYIN ,

Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz.

Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur.

Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum.

NİHAT ÖZDEMİR'DEN SEMİH ÖZSOY'A SUÇ DUYURUSU

Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.


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