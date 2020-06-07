07 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Zlatko Dalic 3 yıllık söz kesti

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FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Zlatko Dalic için sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Dalic'in, 'yla 3 yıllık söz kestiği bildirildi.

Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etmedi.

Fotomaç'ın dış basından derlediği bilgilere göre;

ile olan sözleşmesi 31 Temmuz 2020'de sona erecek olan Dalic, Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti. Hırvatistan Futbol Federasyonu ile görüşme yapan ve 3 yıllık sözleşme uzatma teklifi alan Dalic, ve 2022 Dünya Kupası'nda da takımın başında kalacak.

DALIC REDDETTİ, BJELICA 'HAVADA'

Haberin detayında, Dalic ile birlikte Fenerbahçe'nin Nenad Bjelica'ya da teklif yaptığı bilgisi verildi. Dalic ihtimalinin son gelişmelerden sonra tamamen ortadan kalktığı, Bjelica anlaşmasının ise halen 'havada' olduğu kaydedildi.

Zlatko Dalic ile Hırvatistan Futbol Federasyonu arasındaki yeni sözleşme için basın toplantısının gelecek hafta içerisinde yapılacağının da altı çizildi.

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2018 DÜNYA KUPASI'NDA FİNAL GÖRDÜ

Fenerbahçe başkanının belirttiği bu ismin Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edildi.

EURO 2020 sonrası Hırvatistan Milli Takımı görevinden ayrılacağını ve bir kulübe gideceğini daha önce duyuran Zlatko Dalic, 2018 Dünya Kupası'nda da finale çıkan takımın başındaydı.

2007'den bu yana teknik direktörlük yapan 53 yaşındaki Dalic, şu ana kadar üst düzey bir kulüpte görev almadı. Hırvatistan'dan önce Dalic'in çalıştırdığı kulüpler sırasıyla Rijeka, Dinamo Tiran, Slaven Belupo, Faisaly, Al Hilal ve Al Ain'di.

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