02 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yönetimi kararını verdi! Hasan Ali Kaldırım...

Yönetim kararını verdi! Yıldız isimle yollar ayrılıyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 Giriş Tarihi: 02.06.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , kadroya dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı. Sarı lacivertli ekip, ’in yanı sıra bir de yabancı sol bek almak için kolları sıvarken sözleşmesi biten ’la yolları ayırma kararı aldı.

'de dönemi sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro karşılığında 'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor. Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

Takvim'in haberine göre; Tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirildiği öğrenildi. Sözleşmesi biten bir başka isim olan gibi Hasan Ali'ye ligin kalan 8 haftasında mecbur kalınmadıkça forma verilmeyecek.

Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon öncesi 'in dışında bir de yabancı sol bek almayı hedeflediği ifade ediliyor.

Bu flaş gelişme sonrasında Hasan Ali'nin yeni yol haritası da merak konusu. İsmi Galatasaray ve ile anılan milli futbolcuya 'dan da iki teklif olduğu belirtiliyor. Hasan Ali'nin ilk tercihinin kariyerini yurt dışında sürdürmek olduğu öğrenildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 11 maçta forma giyebilen Hasan Ali Kaldırım takımına gol ve asist katkısı yapamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe... Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe...
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Bu hafta İstanbul'a gelecek F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Bu hafta İstanbul'a gelecek
Transfer operasyonu başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun listesindeki 5 isim Transfer operasyonu başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun listesindeki 5 isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör