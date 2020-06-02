Fenerbahçe yönetimi kararını verdi! Hasan Ali Kaldırım...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadroya dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak isimleri de belirlemeye başladı. Sarı lacivertli ekip, Caner Erkin’in yanı sıra bir de yabancı sol bek almak için kolları sıvarken sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım’la yolları ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona eriyor. Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor. Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.



Takvim'in haberine göre; Tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirildiği öğrenildi. Sözleşmesi biten bir başka isim olan Mauricio Isla gibi Hasan Ali'ye ligin kalan 8 haftasında mecbur kalınmadıkça forma verilmeyecek.



Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon öncesi Caner Erkin'in dışında bir de yabancı sol bek almayı hedeflediği ifade ediliyor.



Bu flaş gelişme sonrasında Hasan Ali'nin yeni yol haritası da merak konusu. İsmi Galatasaray ve Başakşehir ile anılan milli futbolcuya Almanya'dan da iki teklif olduğu belirtiliyor. Hasan Ali'nin ilk tercihinin kariyerini yurt dışında sürdürmek olduğu öğrenildi.



Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 11 maçta forma giyebilen Hasan Ali Kaldırım takımına gol ve asist katkısı yapamadı.

DİĞER