06 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Erkan Toğan oldu! Erkan Toğan kimdir?

Fenerbahçe yeni antrenörü açıkladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

HDI Takımı, 46 yaşındaki çalıştırıcı 'ın takımın başına getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

HDI Sigorta yeni Başantrenörü oldu.

46 yaşındaki deneyimli çalıştırıcımız Erkan Toğan'a Fenerbahçemize hoş geldin diyor, başarılar dolu bir sezon diliyoruz.

Erkan Toğan kimdir?

Yurt içinde ve yurt dışında birçok takımda mücadele eden Erkan Toğan, son olarak 'nın hotVolleys Vienna ekibine transfer olmuş ve burada geçirdiği bir sezonun ardından oyunculuk kariyerini noktalamıştı.

İlk olarak Avusturya 'nda yardımcı antrenör olarak görev alan Erkan Toğan, ardından Tomis Constanta ekibinde de yardımcı antrenör olarak çalıştı.

Sezonun devamında HotVolleys Vienna ekibinin Başantrenörü olarak göreve başlayan Toğan, takımı ile CEV Kupası'nda mücadele etti.

Teknik isim, 2014-2015 sezonunda Ziraat Bankası'nda, 2015-2017 yılları arasında da 'ta yardımcı antrenörlük yaptı. Halkbank ile iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu yaşayan Erkan Toğan, 2017 yılında eğitimi için Avusturya'ya döndü.

2019 yılında Avusturya Ligi nde VCA Amstetten takımıyla 5.'lik yaşayan Toğan, yabancısız oynanan Avusturya Kupası'nda da final oynadı.

Bir dönem Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı'nda antrenör olarak görev alan Toğan, halen Erkek Milli Voleybol Takımımızın Yardımcı Antrenörü olarak görev yapmaktadır.

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