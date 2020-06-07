Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Yaşanan salgın kulüpleri ekonomik anlamda oldukça zor bir duruma sokarken, artık transferde adımlar daha dikkatli atılacak. Daha çok genç ve bonservissiz isimlere yönelmeyi planlayan ekipler en az maliyetle en çok faydayı sağlayan oyuncuları kadrosuna katmayı amaçlayacak. Peki Süper Lig'de sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular hangileri?