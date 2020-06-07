07 Haziran 2020, Pazar

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Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'de 2019-20 sezonunun sonuna yaklaşılırken, kulüpler pandemi nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Covid-19 salgını nedeniyle kulüpler ekonomik olarak büyük zarara uğrarken; transferde bonservissiz isimlere yönelen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'de sözleşmeleri sona erecek bazı oyuncuları gündemine aldı. İşte o isimler ve Süper Lig'de sözleşmeleri biten futbolcular...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 15:35
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Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek. Yaşanan salgın kulüpleri ekonomik anlamda oldukça zor bir duruma sokarken, artık transferde adımlar daha dikkatli atılacak. Daha çok genç ve bonservissiz isimlere yönelmeyi planlayan ekipler en az maliyetle en çok faydayı sağlayan oyuncuları kadrosuna katmayı amaçlayacak. Peki Süper Lig'de sezonun sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular hangileri?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mehmet Ekici-Fenerbahçe

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Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mehmet Topal-Medipol Başakşehir

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Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tolga Ciğerci-Fenerbahçe

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Süper Lig'de transfer bombaları patlıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Filip Novak-Trabzonspor

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