07 Haziran 2020, Pazar

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! İşte hedefteki yıldız

Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş ile Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar start alırken, Süper Lig'in iki devi yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan iki takım, İngiliz oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 10:31
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! İşte hedefteki yıldız

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'e uzun bir süre ara verilmişti. Verilen bu arada kadro şekillendirme çalışmalarını hızlandıran kulüpler, sakat isimlerin iyileşmesi, teknik taktik anlamda yapılan iyileştirmeler sonrası transferde de gaza bastı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! İşte hedefteki yıldız

Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bu arayı adeta transfer dönemi açılmışcasına değerlendirirken, birçok isimle temaslarını sıklaştırdı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! İşte hedefteki yıldız

Dev kulüpler bazı isimler için karşı karşıya gelmeye devam ederken, bu kez Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor...

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! İşte hedefteki yıldız

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, iyi bir start verse de özellikle sezonun ikinci yarısındaki mücadelelerde büyük kayıplar yaşadı. Zor süreçlerden geçen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki yenilmez serisini kaybederken şampiyonluk yarışından da oldukça uzaklaştı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! İşte hedefteki yıldız

Teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayıran Kanarya, gözünü önümüzdeki sezona dikerken, gelecek sezonun kadro mühendisliğini şimdiden yapmaya başladı.

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