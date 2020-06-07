Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! İşte hedefteki yıldız

Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş ile Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar start alırken, Süper Lig'in iki devi yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya geldi. Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan iki takım, İngiliz oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte detaylar...