Başkan transferi resmen açıkladı! ''Barış Sungur için Fenerbahçe ile anlaştık"

Yeni sezon öncesi gelecek vadeden yerli oyuncuları kadrosuna katmayı planlayan ve ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, 1928 Bucaspor forması giyen Barış Sungur'u da renklerine bağladı. İzmir ekibinin başkanı Cihat Aktaş, yaptığı açıklamada 18 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için sarı-lacivertli takımla anlaştıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, gençleşme operasyonu kapsamında ikinci transferini yaptı. İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 1928 Bucaspor'un genç hücum oyuncusu Barış Sungur'un da transferini bitirdi. 2002 doğumlu santrforun transferi konusunda her konuda anlaşma sağlandı ve İzmir ekibinin başkanı da yaptığı resmi açıklamayla transferin bittiğini duyurdu.

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, ''Barış Sungur'un transferinde Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Barış 1 yıl takımımızda kiralık olarak forma giyecek. Fakat Barış'ı Fenerbahçe sezon içerisinde istediği zaman takımına çağırabilir. Barış'ın ikinci satışından %20 pay alacağız. Barış Sungur transferinin detaylarını tarafımızda yaptığımız anlaşma gereği açıklamayacağım.'' ifadelerini kullandı.

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi.

Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.

TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.

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