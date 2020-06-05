06 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Flamengo Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı

F.Bahçe'nin listesindeydi! 1 yıllık imzayı attı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 06.06.2020

Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da Portekizli çalıştırıcı 'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. 65 yaşındaki 'nin listesinde yer alıyordu.

Flamengo Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 65 yaşındaki teknik direktörün kontratının 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Brezilya ekibinde Haziran 2019'da göreve başlayan , daha önce Benfica, , Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve 'ın El-Hilal takımında görev yaptı.

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