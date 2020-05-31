31 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Simon Falette’e talip var

Simon Falette’e talip var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette'e talip çıktı.

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette'e talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı 28 yaşındaki stoperin Fransa'ya gideceği iddia edildi. Fransız vatandaşlığı da bulunan Gineli oyuncunun Strasbourg'un transfer listesinde yer aldığı ve temasların başladığı kaydedildi.
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