05 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! İmzalar atılıyor

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezonda durumu tersine çevirmek için çalışmalarına başladı. Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren ve hummalı bir çalışma içerisine giren sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'un ardından üçüncü transferini de bitiriyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:57
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! İmzalar atılıyor

Corona virüsü vakalarının düşmesinin ardından 27. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak olan Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara start verildi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! İmzalar atılıyor

Dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliği ise yerli ve genç transferi...

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! İmzalar atılıyor

Bu doğrultuda somut adımlar atmaya başlayan Kanarya, ilk olarak İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! İmzalar atılıyor

Gençlik operasyonu kapsamında gelecek vadeden birçok ismi daha kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Bucaspor'dan Barış Sungur'u da renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! İmzalar atılıyor

Fenerbahçe'nin Barış Sungur transferi için İzmir ekibinin suni çim sahasını doğal çime çevirteceği ve bir de takım otobüsü alacağı öğrenildi.

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