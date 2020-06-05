Fenerbahçe'den sürpriz transfer bombası! İmzalar atılıyor

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezonda durumu tersine çevirmek için çalışmalarına başladı. Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren ve hummalı bir çalışma içerisine giren sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek ve Barış Sungur'un ardından üçüncü transferini de bitiriyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 05.06.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 13:57 ABONE OL