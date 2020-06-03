03 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den dev feda! 1 milyon Euro...

F.Bahçeli oyuncudan dev feda! 1 milyon Euro...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 Giriş Tarihi: 03.06.2020

Corona virüsünün sebep olduğu mali problemler nedeniyle oyuncularından indirim isteyen 'de, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'den dev feda geldi. Yıllık 1.7 milyon Euro alan Ekici'nin 1 milyon Euro'luk indirimi kabul etmesi bekleniyor.

sezon başında kadro dışı bırakıp devre arasında affettiği 'yle yeniden masaya oturacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncuya yeni teklif yapacak. Yıllık 1,7 milyon euro alan Ekici'nin 1 milyon eurouk indirimli teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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