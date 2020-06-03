Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den dev feda! 1 milyon Euro...
Corona virüsünün sebep olduğu mali problemler nedeniyle oyuncularından indirim isteyen Fenerbahçe'de, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mehmet Ekici'den dev feda geldi. Yıllık 1.7 milyon Euro alan Ekici'nin 1 milyon Euro'luk indirimi kabul etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe sezon başında kadro dışı bırakıp devre arasında affettiği Mehmet Ekici'yle yeniden masaya oturacak.
Türkiye gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertliler sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli oyuncuya yeni teklif yapacak. Yıllık 1,7 milyon euro alan Ekici'nin 1 milyon eurouk indirimli teklifi kabul etmesi bekleniyor.
MEVLÜT ERDİNÇ GERİ DÖNDÜ
Riva kampına devam eden Fenerbahçe'ye çifte müjde. Sarı-lacivertlilerin önceki gün yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Sonuçların temiz çıkmasının ardından eşinin yanında refakatçi kaldığı için tedbir amaçlı Samandıra'da çalışan Mevlüt Erdinç de Riva kampına dâhil oldu.
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