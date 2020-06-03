03 Haziran 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek

Süper Lig'de bitime 8 maç kala lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Sezonun sona ermesiyle birlikte yapacağı hamlelerle yeni sezonda zirveye oynamak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine alırken, yıldız futbolcuyla ilgili yapılan plan da ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 02:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 06:37
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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcanıyor.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek

Sezon sonunda aktif futbol yaşantısını noktalayarak sarı-lacivertlilerin sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Emre Belözoğlu, şimdiden birçok yıldız ile temas kurdu.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen sarı-lacivertlilerde iste gündeme bomba bir isim gelmişti.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek

NURİ İÇİN UMUT ARTTI

Sabah'ın haberine göre, 1 Şubat'tan beri forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, sportif direktörü Frank Baumann'dan 'Kal' mesajı alamadı. Bu gelişmeyle Kanarya'nın transfer için umudu daha çok arttı.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer planı! Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek

Milli futbolcumuz Nuri Şahin için Almanya günleri bitmek üzere... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında olan tecrübeli oyuncu için Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann'ın, "İki tarafın da geleceği nasıl gördüğü ile ilgili ön görüşme yaptık ancak henüz bir şey kararlaştırılmadı. Bir daha bir araya geleceğiz" şeklindeki açıklaması, "Bremen günlerinin sona ermesi yakın" şeklinde yorumlandı.

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