03 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: O kupa alınacak

Emre Belözoğlu: O kupa alınacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2020

Başarısız sonuçlar nedeniyle son iki sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren 'de gözler 'daki maçına çevrildi. İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Kanarya'da kaptan , takım arkadaşlarını final için motive etmeye çalışıyor.

1-0'lık skorun kendilerine yeteceğini her fırsatta oyunculara hatırlatan Emre, "Bu kupa camiamızın geleceği için çok önemli" diyerek arkadaşlarını hırslandırıyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmesi için tek çareyi kupa olarak gören Emre, "Camiamızı iki yılda çok üzdük. 'u eleyip, kupayı kazanmamız şart" dedi. Emre'nin gelecek sezon sportif direktör olarak futbolun başına geçeceği belirtilmişti. Koronavirüs sonrası ilk derbi 20.45'te A Spor ve ATV ekranlarında olacak.

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