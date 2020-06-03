03 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim istedi Fenerbahçe kapıyor! Yıldız isim...

Cemil Usta Sezonu'na deyim yerindeyse havlu atan ve gelecek sezon şampiyonluk için kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de takımında görmek istediği yıldız ismi kapıyor. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 11:27
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Fatih Terim istedi Fenerbahçe kapıyor! Yıldız isim...

Dünyayı sarsan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.

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Fatih Terim istedi Fenerbahçe kapıyor! Yıldız isim...

Önümüzdeki sezon için hem maliyetleri kısmak hem de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe tanıdık bir isme kanca attı.

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Fatih Terim istedi Fenerbahçe kapıyor! Yıldız isim...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de kadrosuna görmek istediği Aston Villa'lı Trezeguet'nin menajeri ile temasa geçti.

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Fatih Terim istedi Fenerbahçe kapıyor! Yıldız isim...

Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda takımda kalmak istemediğini belirten Trezeguet'nin bonservisi 8 milyon Euro civarında. Fenerbahçe bu yüzden satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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Fatih Terim istedi Fenerbahçe kapıyor! Yıldız isim...

Fenerbahçe'nin Aston Villa yönetimiyle de temasa geçip kiralama seçeneğini konuşacağı, satın alma opsiyonunu da 8'den 6 milyon Euro'ya çekmeyi teklif edeceği de ifade ediliyor.

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