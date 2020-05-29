Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde
Teknik ekibe katılan Aurelio Yuri Alberto için “Harika bir yetenek. Bunu kaçırmayalım” dedi. Bunun üzerine yönetim, Napoli ve Valencia’nın da peşinde olduğu genç forvet için harekete geçti. Brezilya basını F.Bahçe iddialarını doğruladı.
Fenerbahçe, yaz transfer dönemini domine etmeye hazırlanıyor! Yetenek avına çıkan Sarı-Lacivertli yönetim aynı zamanda takımın yaş ortalamasında 25-26 bandını hedefliyor. Bu plan çerçevesinde çok önemli bir hamleye daha imza atılarak Santos'un 19'luk forveti Yuri Alberto ile temasa geçti.
AURELİO: KAÇIRMAYALIM
Teknik ekibine katılan Mehmet Aurelio, Emre Belözoğlu ve bazı yöneticilere Yuri Alberto ismini verdi. Aurelio, "Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım" dedi.
BREZİLYA BASINI DOĞRULADI
Harekete geçen Fenerli kurmaylar Yuri Alberto'nun menajeri ile temasa geçti ve önemli de mesafe kaydetti. Brezilya basını da "Sözleşme
uzatmadı. F.Bahçe ile görüşüyor" yorumunu yaptı.
RAKİPLER NAPOLİ&VALENCİA
2001 doğumlu ve 1.83 boyunda olan forvet oyuncusu Yuri Alberto ile İtalya'nın Napoli ile İspanya'nın Valencia kulüplerinin de ilgilendiği gelen haberler arasında.
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