29 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Yuri Alberto'nun peşinde

F.Bahçe'ye 19'luk Sambacı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Teknik ekibe katılan Aurelio için “Harika bir yetenek. Bunu kaçırmayalım” dedi. Bunun üzerine yönetim, ve ’nın da peşinde olduğu genç forvet için harekete geçti. basını F.Bahçe iddialarını doğruladı.

, yaz transfer dönemini domine etmeye hazırlanıyor! Yetenek avına çıkan Sarı-Lacivertli yönetim aynı zamanda takımın yaş ortalamasında 25-26 bandını hedefliyor. Bu plan çerçevesinde çok önemli bir hamleye daha imza atılarak Santos'un 19'luk forveti ile temasa geçti.

AURELİO: KAÇIRMAYALIM

Teknik ekibine katılan Mehmet Aurelio, Emre Belözoğlu ve bazı yöneticilere Yuri Alberto ismini verdi. Aurelio, "Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım" dedi.

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BREZİLYA BASINI DOĞRULADI

Harekete geçen Fenerli kurmaylar Yuri Alberto'nun menajeri ile temasa geçti ve önemli de mesafe kaydetti. basını da "Sözleşme
uzatmadı. F.Bahçe ile görüşüyor" yorumunu yaptı.

RAKİPLER NAPOLİ&VALENCİA

2001 doğumlu ve 1.83 boyunda olan forvet oyuncusu Yuri Alberto ile 'nın ile 'nın kulüplerinin de ilgilendiği gelen haberler arasında.

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