28 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

8 haftalık patron Mehmet Aurelio

8 haftalık patron Mehmet Aurelio
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Mehmet Aurelio, önceki günden bu yana takımla idmanlara çıkmaya başladı. Pro lisansı bulunmayan genç antrenörün Fenerbahçe'nin başında kalan 8 maça çıkamayabileceği iddia ediliyordu.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Mehmet Aurelio, önceki günden bu yana takımla idmanlara çıkmaya başladı. Pro lisansı bulunmayan genç antrenörün Fenerbahçe'nin başında kalan 8 maça çıkamayabileceği iddia ediliyordu. A Lisansı olan Aurelio, altyapının başındaki Serdar Dayat'ın pro lisansı olması nedeniyle kalan 8 haftada takımın başında olacak. Dayat da bu maçlarda kulübedeki yerini alacak.

Neden Fenerbahçe? İşte cevabı haberin devamı

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