8 haftalık patron Mehmet Aurelio

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Mehmet Aurelio, önceki günden bu yana takımla idmanlara çıkmaya başladı. Pro lisansı bulunmayan genç antrenörün Fenerbahçe'nin başında kalan 8 maça çıkamayabileceği iddia ediliyordu.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde anlaşma sağladığı Mehmet Aurelio, önceki günden bu yana takımla idmanlara çıkmaya başladı. Pro lisansı bulunmayan genç antrenörün Fenerbahçe'nin başında kalan 8 maça çıkamayabileceği iddia ediliyordu. UEFA A Lisansı olan Aurelio, altyapının başındaki Serdar Dayat'ın pro lisansı olması nedeniyle kalan 8 haftada takımın başında olacak. Dayat da bu maçlarda kulübedeki yerini alacak.

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