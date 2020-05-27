27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe neden Mehmet Aurelio'yu tercih etti? İşte cevabı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, liglere verilen arada bir sürprize imza atarak teknik kadroya eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu dahil ettiğini açıklamıştı. Peki, sarı-lacivertliler neden Mehmet Aurelio'yu tercih etti? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 11:06
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Fenerbahçe neden Mehmet Aurelio'yu tercih etti? İşte cevabı

Yeni sezona yönelik kadro kurma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, büyük bir sürpriz yaparak, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil etti.

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Fenerbahçe neden Mehmet Aurelio'yu tercih etti? İşte cevabı

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe kimin getirileceği henüz netleşmemişken böyle bir atama yapılması doğal olarak, "Neden Aurelio seçildi?" sorusuna yol açtı.

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Fenerbahçe neden Mehmet Aurelio'yu tercih etti? İşte cevabı

Bu sorunun cevabını bulmak için Brezilya asıllı antrenörün geçmişte birlikte çalıştığı bazı isimlerle Hürriyet Gazetesi görüştü.

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Fenerbahçe neden Mehmet Aurelio'yu tercih etti? İşte cevabı

ESKİ ARKADAŞLARI KONUŞTU
Samandıra'nın ihtiyacı olan mutluluğu getirmesi beklenen genç hoca için eski arkadaşları umut dolu yanıtlar verdi.

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Fenerbahçe neden Mehmet Aurelio'yu tercih etti? İşte cevabı

AURELIO KİMDİR?
Aldığımız cevapları yazmadan önce Aurelio'nun kim olduğunu kısaca hatırlatalım...

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