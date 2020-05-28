28 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 3 isim hep gündemde

3 isim hep gündemde
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

Teknik adam konusunda yine önemli iddialar ortaya atılıyor. Bjelica ile anlaşılamaması halinde ya da ’tan birinin ’nin başına geçmesi bekleniyor.

Süper Lig'de kalan 8 haftanın oynanması için geri sayıma geçilirken, 'de gündemin ilk maddesi teknik direktör... 'ın ardından uzun süredir hoca arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hep aynı isimler öne çıkıyor. Yabancı adaylar arasında tek kalan Nenad Bjelica ile anlaşılamaması halinde yerli isimlere dönecek olan Kanarya'nın ya da 'tan birini takımın başına getirmesi bekleniyor. Başkan 'un ile ligde şampiyonluk mücadelesi veren Buruk için ile görüştüğü ileri sürüldü. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'ın ise sezonun tamamlanmasının ardından genç teknik adamla görüşülmesinin uygun olacağını iletti. "Bu sezonu kazanacağız diye gelecek sezonu kaybetmek istemiyoruz" diyen Koç'un sezonun sona ermesinden sonra Buruk'la tüm şartları konuşacağı belirtildi. Erol Bulut'un ise bu isimler arasında son aday olduğu kaydedildi.



8 haftalık patron Mehmet Aurelio haberin devamı

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