Fenerbahçe corona virüsü salgını için maske satışına başlıyor

Süper Lig'e verilen arada gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, listesine birçok ismi yazmıştı. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda kadrosunda görmek istediği isimleri transfer etmek için İtalya'da harekete geçti. İşte detaylar...