31 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe corona virüsü salgını için maske satışına başlıyor

F.Bahçe'den corona virüsü kararı! Satışa başlanıyor
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 31.05.2020

ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Fenerbahçe logolu koruyucu sağlık maskeleri satışına başladığını duyurdu.

'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuş ve bu durum kulüpleri maddi darboğaza sokmuştu.

Çeşitli yollardan gelir elde etmek isteyen ve tedbirlere katkıda bulunmak isteyen kulüpler, bu kapsamda çalışmalarını yürütüyor.

Sarı-lacivertliler, corona virüsüne karşı koruyucu maske satışına başladığını duyurdu.

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