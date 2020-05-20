20 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bojan Bogdanovic sezonu kapattı

F.Bahçeli eski yıldız sezonu kapattı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

Bir dönem ülkemizde 'de forma giyen Hırvat basketbolcu 'in sezonu kapattığı açıklandı. 31 yaşındaki skorer, Ocak ayında sakatlanmıştı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi 'ın Hırvat skoreri , sakatlığı nedeniyle gelecek sezona kadar forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 31 yaşındaki Bogdanovic'in ocak ayında sakatlık yaşadığı sağ el bileğinden başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.

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Bogdanovic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan NBA sezonunun devam etmesi halinde takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Geçmiş yıllarda 'de de forma giyen Bogdanovic, NBA'de Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Indiana Pacers'ta oynadıktan sonra geçen sene Utah Jazz'a imza atmıştı.

Tecrübeli basketbolcu, bu sezon Jazz formasıyla çıktığı 63 maçta 20,2 sayı, 4,1 ribaunt, 2,1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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