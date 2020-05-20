Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bojan Bogdanovic sezonu kapattı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve ilk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Golcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. 2020/2021 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin, taraftarın da heyecanla beklediği transferi sezon bitiminde açıklayacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...