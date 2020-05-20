Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bojan Bogdanovic sezonu kapattı
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de forma giyen Hırvat basketbolcu Bojan Bogdanovic'in sezonu kapattığı açıklandı. 31 yaşındaki skorer, Ocak ayında sakatlanmıştı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz'ın Hırvat skoreri Bojan Bogdanovic, sakatlığı nedeniyle gelecek sezona kadar forma giyemeyecek.
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 31 yaşındaki Bogdanovic'in ocak ayında sakatlık yaşadığı sağ el bileğinden başarılı bir operasyon geçirdiği bildirildi.
Bogdanovic'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan NBA sezonunun devam etmesi halinde takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.
Geçmiş yıllarda Fenerbahçe'de de forma giyen Bogdanovic, NBA'de Brooklyn Nets, Washington Wizards ve Indiana Pacers'ta oynadıktan sonra geçen sene Utah Jazz'a imza atmıştı.
Tecrübeli basketbolcu, bu sezon Jazz formasıyla çıktığı 63 maçta 20,2 sayı, 4,1 ribaunt, 2,1 asist ortalamalarıyla oynadı.
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