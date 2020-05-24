24 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Testler negatif çıkarsa Fenerbahçe Riva'ya

F.Bahçe'den flaş karar! Testler negatif çıkarsa...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 Giriş Tarihi: 24.05.2020

'de teknik ekip, futbolcular ve personel, Tesisleri'nde corona virüsü testinden geçecek. Gerçekleştirilen testlerin sonuçları negatif çıkarsa, sarı lacivertli ekip kısa sürede kampa girecek ve 12 haziranda başlayacak olan liglerin hazırlıklarına Riva'da sürdürecek...

Pazartesi sabahı Tesisleri'nde tüm takım ve personel olarak bir kez daha Covid 19 testinden geçecek. Aynı günün akşam saatlerinde alınması beklenen test sonuçlarının negatif çıkması halinde salı sabahından itibaren TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde kampa girilecek.

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre, Fenerbahçe'nin 'ndeki odaların çift kişilik olması ve tesisin bir bölümündeki tadilat nedeniyle böyle bir karar alındı. Riva'da futbolcular birer kişilik odalarda kalacak ve risk azaltılacak. Sarı-lacivertlilerin gündemine gitme konusunun da geldiği, ancak zeminin Temmuz ayına kadar hazır olmaması nedeniyle bu fikrin hayata geçmediği öğrenildi. Riva kampının pazar gününe kadar süreceği bildirildi.

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