24 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Alex’ten Lefterli Ramazan Bayramı kutlaması

Alex’ten Lefterli bayram kutlaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.05.2020

'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli takımın bir diğer efsanesi 'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşarak 'nı kutladı.

'de forma giydiği dönemde adını kulüp tarihine kazıyan Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri duygulandıran bir görselle mesajı yayımladı. Alex, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden 'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşırken, altına ise 'Herkese iyi bayramlar' notunu düştü.

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