Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Sezon sonu resmen açıklanacak

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve ilk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Golcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, takviyede hız kesmiyor. 2020/2021 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin, taraftarın da heyecanla beklediği transferi sezon sonunda açıklayacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 02:34 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 06:38 ABONE OL