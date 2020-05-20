20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Sezon sonu resmen açıklanacak

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve ilk olarak TFF 3. Lig ekiplerinden Golcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, takviyede hız kesmiyor. 2020/2021 sezonunda şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin, taraftarın da heyecanla beklediği transferi sezon sonunda açıklayacağı öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 02:34 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 06:38
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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Sezon sonu resmen açıklanacak

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz, Türkiye'de yalanlanan transferler nedense hep gerçekleşir! Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önceki gün "Ne İrfan Can'a, ne Visca'ya teklif geldi" diyerek iddiaları yalanladı ama Fenerbahçe'nin özellikle İrfan Can'daki ısrarı sürüyor.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Sezon sonu resmen açıklanacak

Fotomaç'ın haberine göre, yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, ikili ilişkilerinin iyi olduğu Gümüşdağ ve İrfan Can ile görüştü.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Sezon sonu resmen açıklanacak

'FENERBAHÇE'YE GEL KRAL OL'
Ligde iddiasını sürdüren Başakşehir'e zarar gelmemesi için bu görüşmeyi gizli tutan Emre Belözoğlu'nun, Gümüşdağ'a "Başkanım, şampiyon olamazsanız İrfan'ı bize verin.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Sezon sonu resmen açıklanacak

Kariyerime iyi bir kadroyla başlamak istiyorum. Desteğinize ihtiyacım var" dediği Gümüşdağ'ın da Emre'ye "Sezon sonu görüşelim" dediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'i sarsacak transfer! Sezon sonu resmen açıklanacak

Belözoğlu, 24 yaşındaki İrfan Can'ı ise "Artık büyük takımda oynama zamanı geldi" diye ikna etmeye çalışıyor.

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