20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dirk Kuyt mı geliyor?

Sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu kötü gidişat sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışlarına Süper Lig'e verilen arada hız vermişti. Bu kapsamda ağırlıklı olarak Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri konuşulurken, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın takımın başına geçeceği iddia edilmişti. Peki, Hollandalı yıldız Sarı Kanarya'nın başına geçecek mi? Açıklandı...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 09:09
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dirk Kuyt mı geliyor?

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için her gün yeni bir isim ortaya atılırken, son gündeme gelen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt olmuştu.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dirk Kuyt mı geliyor?

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için eski futbolcusu Kuyt ile görüşmelere başladığını yazınca gözler bir anda Hollanda'ya çevrildi ancak işin aslının öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dirk Kuyt mı geliyor?

FEYENOORD'DA ÇALIŞACAK

Sabah'ın haberine göre; Kuyt'ın düzenli olarak eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile telefon görüşmesi yaptığı, sarı- lacivertli kulübün geleceği hakkında fikir alışverişlerinde bulundukları öğrenildi.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dirk Kuyt mı geliyor?

Ancak Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir görüşme yapılmadığı, böyle bir konunun henüz gündemde olmadığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dirk Kuyt mı geliyor?

Kuyt, gelecek sezon Feyenoord A Takımı antrenör ekibinde yer alacak.

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