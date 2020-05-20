20 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim...

F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2020

Basketbol Erkek Takımı'nda forma giyen Nando de Colo için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız yıldız, sarı-lacivertlilerle yolunu ayırabilir. İşte detaylar...

'de yaprak dökümü başlıyor... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Basketbol Ligi tescil edilirken, takımlar da uğradığı mali zararı en aza indirmek için çalışmalarını yürütüyor.

Bu bağlamda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe de, bütçesinde daralmaya gideceğinin sinyallerini vermişti.

Fransız basını, konu ile ilgili yaptığı haberde, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Nando de Colo'nun, sarı lacivertli takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

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BÜTÇE AZALIRSA...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, bütçesini daratmaya gitmesi halinde, oyuncularıyla yıllık ücret konusunda yeniden anlaşmak için teklif götürecek.

Bu teklifin Nando de Colo tarafından kabul edilmeyeceği aktarılırken, iki tarafın uzlaşamaması halinde ayrılığın kaçınılmaz olduğu belirtildi.

O teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe... haberin devamı

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