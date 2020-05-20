Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim

Yaz transfer sezonunda yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği kötü performansla liderlikten uzaklaşmıştı. Deyim yerindeyse lige havlu atan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına liglere verilen arada hız veren Sarı Kanarya, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmayı planlıyor. Tecrübeli kaptanın yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...