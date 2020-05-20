20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim

Yaz transfer sezonunda yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği kötü performansla liderlikten uzaklaşmıştı. Deyim yerindeyse lige havlu atan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına liglere verilen arada hız veren Sarı Kanarya, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmayı planlıyor. Tecrübeli kaptanın yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 13:00
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Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında gösterdiği kötü performans sonrasında Fenerbahçe, lige büyük ölçüde havlu atmıştı.

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Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan sarı-lacivertliler, ilk etapta teknik direktörünü belirlemek istiyor.

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Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim

Bu kapsamda Manuel Pellegrini, Nenad Bjelica, Erol Bulut gibi isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin, son olarak İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile de anlaşamadığı ifade edilmişti.

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Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim

Gerek FFP gerekse corona virüsünün oluşturduğu olumsuz mali tablodan etkilenen Sarı Kanarya, transfer sezonunun girmesiyle birlikte birçok değişikliğe gidecek.

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Fenerbahçe'de dev operasyon! İşte Emre Belözoğlu'nun yerine gelecek isim

Bu kapsamda yıldız oyuncularıyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, gidecek isimlerin yerini altyapıdan doldurmayı planlıyor.

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