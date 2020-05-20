Gigi Datome'den Zeljko Obradovic hakkında flaş açıklama! "O bizim..."
Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Gigi Datome, başantrenör Zeljko Obradovic hakkında açıklamalarda bulundu. Datome, "O bizim Michael Jordan'ımız" dedi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Gigi Datome konuk olduğu bir programda takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin her zaman önemli bir seviyede kaldığını belirten Datome, "Adım adım ilerleyeceğim. Sezon sonunda kulüple oturup, geleceğimi konuşmayı düşünüyorum. İstanbul'da kalırsam, çok mutlu olacağım ve başka bir takıma gitmem gerekirse, gideceğim" dedi.
"OBRADOVIC BİZİM MICHAEL JORDAN'IMIZ"
Obradovic ile birlikte takımda yer almanın çok iyi olduğunu ifade eden 32 yaşındaki basketbolcu, "Obradovic'in öğrencisi olmak güzel. Onun takımında olunca, nelerle karşılaşacağını biliyorsun. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim Michael Jordan'ımız ve bu grubun lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" şeklinde konuştu.
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