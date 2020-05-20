20 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Gigi Datome'den Zeljko Obradovic hakkında flaş açıklama! "O bizim..."

Datome'den Obra açıklaması!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.05.2020

Beko'nun yıldız ismi , başantrenör hakkında açıklamalarda bulundu. Datome, "O bizim 'ımız" dedi.

Erkek Takımı'nın İtalyan oyuncusu konuk olduğu bir programda takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin her zaman önemli bir seviyede kaldığını belirten Datome, "Adım adım ilerleyeceğim. Sezon sonunda kulüple oturup, geleceğimi konuşmayı düşünüyorum. İstanbul'da kalırsam, çok mutlu olacağım ve başka bir takıma gitmem gerekirse, gideceğim" dedi.

"OBRADOVIC BİZİM MICHAEL JORDAN'IMIZ"

Obradovic ile birlikte takımda yer almanın çok iyi olduğunu ifade eden 32 yaşındaki basketbolcu, "Obradovic'in öğrencisi olmak güzel. Onun takımında olunca, nelerle karşılaşacağını biliyorsun. Bazen onu sinirlendirdiğim anlar oldu. O bizim 'ımız ve bu grubun lideri. 5 yıldır çok iyi bir birlikteliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim... F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Yıldız isim...
F.Bahçe'de dev operasyon! İşte Emre'nin yerine gelecek isim F.Bahçe'de dev operasyon! İşte Emre'nin yerine gelecek isim
O teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe... O teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör