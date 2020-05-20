20 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş için teklifi ortaya çıktı! Galatasaray...

Bu sezon Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş'ın, kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'la ön protokol imzalayan Mert Hakan için Fenerbahçe pusuda beklerken, sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 12:46
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Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş için teklifi ortaya çıktı! Galatasaray...

Son dönemde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş için teklifi ortaya çıktı! Galatasaray...

Aytemiz Alanyaspor'dan flaş bir şekilde transfer edilen Emre Akbaba ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'yi alarak Kanarya dengeyi sağladı.

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Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş için teklifi ortaya çıktı! Galatasaray...

İşte Sabah Spor'un derlemesine göre Galatasaray- Mert Hakan-Fenerbahçe üçgeninde perde arkasında yaşanan 3. raund!

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Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş için teklifi ortaya çıktı! Galatasaray...

1- Sivasspor'da 10 gol-4 asistle müthiş bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş, kulübü ile sözleşmesini uzatmadı ve elini çabuk tutan Galatasaray, 25 yaşındaki 8 numara ile prensipte anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş için teklifi ortaya çıktı! Galatasaray...

2- Taraflar arasında ön protokol imzalandığı öğrenilirken, sarı-kırmızılı kulüp bonservis vermeyeceği Mert Hakan'a haziran ayı içerisinde 4 milyon TL imza parası ödemek zorunda.

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