Flaş iddia! Adem Ljajic'i Fenerbahçe istememiş
Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in bir dönem Fenerbahçe forması giyen amcası Fevzi Ljajic, yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdiği fakat sarı-lacivertli ekibin oyuncuyu beğenmediği iddia edildi.
Beşiktaşlı Ljajic'le ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Sırbistan'daki Türk sancağı Novi Pazar doğumlu olan Ljajic'in bir dönem F.Bahçe'de forma giyen amcası Fevzi Ljajic tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği bildirildi.
2008'de henüz Partizan'ın genç takımında forma giyerken Ljajic'in, Adem'i İstanbul'a getirdiği ve F.Bahçe ile idmanlara çıkarmaya çalıştığı ama olumsuz cevap aldığı öğrenildi.
BUCALI BARIŞ'A TEKLİF
1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Buca altyapısında yetişip şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını ve bunlardan birinin de Fenerbahçe olduğunu ifade etti.
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