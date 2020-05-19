Beşiktaş Fabrice N'Sakala ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Sezon sonunda Caner Erkin ile sözleşmesi bitecek Beşiktaş, oyuncunun belirsizliğini koruması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçmişti. Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Fabrice N'Sakala'yı gündemine alan siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaştı. İşte Kongolu oyuncunun alacağı ücret...

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 08:51 ABONE OL