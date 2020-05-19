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Beşiktaş Fabrice N'Sakala ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Sezon sonunda Caner Erkin ile sözleşmesi bitecek Beşiktaş, oyuncunun belirsizliğini koruması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak için harekete geçmişti. Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek Fabrice N'Sakala'yı gündemine alan siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaştı. İşte Kongolu oyuncunun alacağı ücret...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 08:50 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 08:51
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Beşiktaş Fabrice N'Sakala ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Beşıktaş gelecek sezon için ilk transferi bitirdi. Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N'Sakala ile her konuda anlaşma sağladı.

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Beşiktaş Fabrice N'Sakala ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği Kongolu yıldız ile son yapılan görüşmede bazı pürüzler de giderildi.

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Beşiktaş Fabrice N'Sakala ile anlaştı! İşte alacağı ücret

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
Alanyaspor ile olan sözleşmesi bitecek olan N'Sakala'nın menajeriyle de görüşen yönetim bonservis bedeli ödemeyecek.

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Beşiktaş Fabrice N'Sakala ile anlaştı! İşte alacağı ücret

Kongolu yıldızla 3 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi.

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Beşiktaş Fabrice N'Sakala ile anlaştı! İşte alacağı ücret

CANER'LE YOLLAR AYRILACAK
Sezon sonunda resmi sözleşme imzalanacak olan N'Sakala'nın Beşiktaş'tan yılda 850 bin Euro kazanacağı öğrenildi.

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