19 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü test sonuçları açıklandı!

F.Bahçe'de test sonuçları açıklandı! Corona virüsü...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 Giriş Tarihi: 19.05.2020

'de son dakika corona virüsü gelişmesi. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, takımına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin hepsinin negatif çıktığını duyurdu.

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında antrenmanlara devam edileceği bilgisine de verildi:

"Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir."

Fenerbahçe'den Erol Bulut'a mesaj! haberin devamı

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