Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü test sonuçları açıklandı!

Fenerbahçe'de son dakika corona virüsü gelişmesi. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, futbol takımına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin hepsinin negatif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine ve Samandıra Can Bartu Tesislerimizde görev yapan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında antrenmanlara devam edileceği bilgisine de verildi:

"Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma Samandıra Can Bartu Tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir."

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