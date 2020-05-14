Mesut Özil annesine verdiği sözü tutacak! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Mesut Özil aşkı yeniden alevlenmeye başladı. Sarı-lacivertli taraftarların gözdesi konumunda bulunan yıldız futbolcuyla ilgili müjdeli haber Almanya'dan geldi. Buna göre Mesut Özil annesine verdiği sözü tutacak ve Fenerbahçe forması giyecek.

Geçtiğimiz sezondan bu yana Fenerbahçe ile ismi daha çok anılmaya başlayan Mesut Özil için İngiliz ve Alman medyasında da her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.



Sarı-lacivertli taraftarlar da Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den gelecek olumlu haberi bekliyor.

Hemen hemen her transfer döneminde sarı-lacivertli takımın gündemine gelen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye her zamankinden daha yakın olduğu öne sürülmüştü.

Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi için sosyal medyada kampanyalar başlarken heyecan tavan yaptı.



FENERBAHÇE'YE MÜJDE!

Söz konusu transferle ilgili Alman basını flaş bir iddia ortaya attı ve sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.



Alman Bild Gazetesi, 31 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile 2021'de bitecek sözleşmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giyeceğini iddia etti.



ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK

İngiliz Daily Mail'de ise şu ifadeler yer aldı: "Mesut'un annesine Türkiye'de futbola devam etme sözü var. Bir gün Fenerbahçe'ye oynayacak."



Bu arada Mesut'un annesi Gülizar Özil'in uzun süredir oğluna Türkiye'ye dönme konusunda baskı yaptığı daha önce de birçok kez gündeme gelmişti.

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