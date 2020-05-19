19 Mayıs 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kanadını yeniliyor! Edwin Gyasi...

Kartal kanadını yeniliyor! İşte o isim
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

Corona virüsünün oluşturduğu olumsuz mali tablodan dolayı sezonunda bonservissiz isimler öncelikli olmak üzere maliyeti düşük isimlere yönelen , gündemine 'yi aldı. Gana basını, transferle ilgili siyah-beyazlıları sevindirici haberi verdi. İşte detaylar...

'ta son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle yaşadığı mali sorunlardan dolayı transferde bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara yönelen 'ın, transferinde sona geldiği aktarılmıştı.

Şu anda Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Sofya forması iyen Gyasi'nin, 5 Haziran'da takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a gideceği öne sürülmüştü.

Gana basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği haberde, Beşiktaşlı bir yöneticinin ifadelerine yer verirken, bu transferin bitme aşamasında olduğunu okuyucularına duyurdu.

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Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Türkiye kulübü Beşiktaş, bu yaz aylarında Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi kadrosuna katacak. Gyasi, son aylarda Kartallarla güçlü bir şekilde bağlantı kurmuştu.

Yetenekli kanat oyuncusu, Bulgaristan'da gösterdiği etkileyici performansa rağmen bu yaz serbest kalmayı tercih etmişti.

Beşiktaşlı bir kulüp yetkilisi, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Edwin Gyasi ile gerçekten ilgileniyoruz ve onunla bu yaz sözleşmeyi imzalamak istiyoruz. O çok iyi bir oyuncu ve her kulüp ona sahip olmak ister. Ayrıca onu uzun süredir izliyoruz ve kulübümüze harika katkılar yapacağını düşünüyoruz. Bu yaz neler olacağını göreceğiz." dedi.

GYASI DE KARTAL'I İSTİYOR
Öte yandan Gyasi de, Türk şampiyonuna katılma arzusunu dile getirdi. Öte yandan Gyasi için bazı üst düzey Avrupa kulüplerinin de devrede olduğu biliniyor."

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