Zeljko Obradovic'ten flaş hareket! Fenerbahçe sorusuna...
Fenerbahçe'nin, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Obra'nın akıbeti belirsizliğini korurken, Sırp antrenör ülkesinde sorular Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bıraktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic konusu soru işareti olarak kalmaya devam etti... Dünyaca ünlü koç, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'da, bir cafenin açılışına katıldı.
Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde Ali Koç'un, "İlerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalmak istediği sürece burası onun evidir" açıklamasına rağmen Obradovic'in kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bıraktığını ifade etti.
"ARKADAŞLARIMLA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"
Yunan basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Obradovic'in Fenerbahçe ile kontrat yenilenecek mi? Sorusuna, "İnanın bana, şu anda zamanımı arkadaşlarıma ayırmak istiyorum. Onlarla güzel zaman geçirmek, anılarımı paylaşmak ve eski güzel günleri hatırlamak istiyorum. Burada arkadaşlarıma olduğu için çok mutluyum." cevabını verdiğini aktardı.
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