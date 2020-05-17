17 Mayıs 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Zeljko Obradovic'ten flaş hareket! Fenerbahçe sorusuna...

Obradovic'ten flaş hareket! F.Bahçe sorusuna...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

'nin, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Obra'nın akıbeti belirsizliğini korurken, Sırp antrenör ülkesinde sorular Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bıraktı. İşte detaylar...

'de konusu soru işareti olarak kalmaya devam etti... Dünyaca ünlü koç, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ülkesi 'da, bir cafenin açılışına katıldı.

Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde 'un, "İlerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalmak istediği sürece burası onun evidir" açıklamasına rağmen Obradovic'in kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bıraktığını ifade etti.

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"ARKADAŞLARIMLA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Yunan basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Obradovic'in Fenerbahçe ile kontrat yenilenecek mi? Sorusuna, "İnanın bana, şu anda zamanımı arkadaşlarıma ayırmak istiyorum. Onlarla güzel zaman geçirmek, anılarımı paylaşmak ve eski güzel günleri hatırlamak istiyorum. Burada arkadaşlarıma olduğu için çok mutluyum." cevabını verdiğini aktardı.

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