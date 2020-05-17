Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve yerli ile yabancı birçok çalıştırıcıyla temas kuran Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle birlikte sarı-lacivertli takımın teknik direktör adayları arasında yer alan Bulut, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...