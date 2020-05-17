17 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve yerli ile yabancı birçok çalıştırıcıyla temas kuran Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle birlikte sarı-lacivertli takımın teknik direktör adayları arasında yer alan Bulut, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 13:02
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Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

"Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak?" sorusu yakın zamanda yanıt bulacak gibi duruyor.

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Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından titiz bir operasyon yürüten sarı-lacivertli kurmaylar listedeki isimlerle temas sağlamıştı.

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Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Takımın başına kimin geçeceği merakla beklenirken, Nenad Bjelica, Erol Bulut, Okan Buruk, Abdullah Avcı gibi isimler ön plana çıkmıştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

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Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

Divan Kurulu'nda teknik direktör arayışları hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Erol Bulut'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!

EROL BULUT'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında bulunan ve şu anda Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut, A Spor yorumcusu Haldun Domaç'ın youtube hesabında flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un o açıklamaları...

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