Memleketini unutmadı! Emre Belözoğlu’ndan büyük yardım
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ramazan ayında memleketini unutmadı. Belözoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu Ramazan ayında memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.
Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu, Kızılay tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL'lik yardım paketleri gönderdi. 80 bin TL'lik yardımda bulunan Belözoğlu memleketini unutmadı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu son olarak da memeleti Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.
Öte yandan tecrübeli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kulübü Fenerbahçe'de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bu süreçte sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etti.
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