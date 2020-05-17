Büyük değişim başlıyor! Fenerbahçe'ye yeni 'Tuncay Şanlı'

Yaz transfer sezonunda yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de işler istendiği gibi gitmemişti. Sarı-lacivertliler özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği kötü performansla liderlikten uzaklaşırken, deyim yerindeyse lige de havlu atmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Sarı Kanarya, yeni teknik direktör arayışlarına da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen aradan faydalanarak hız vermişti. Sarı-lacivertlilerde tek gündem teknik direktör de değil... Yönetim, sezon sonunda büyük bir değişime hazırlanırken, yeni 'Tuncay Şanlı'sını da buldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.05.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 13:52 ABONE OL