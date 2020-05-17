17 Mayıs 2020, Pazar

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Büyük değişim başlıyor! Fenerbahçe'ye yeni 'Tuncay Şanlı'

Yaz transfer sezonunda yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de işler istendiği gibi gitmemişti. Sarı-lacivertliler özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği kötü performansla liderlikten uzaklaşırken, deyim yerindeyse lige de havlu atmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Sarı Kanarya, yeni teknik direktör arayışlarına da yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen aradan faydalanarak hız vermişti. Sarı-lacivertlilerde tek gündem teknik direktör de değil... Yönetim, sezon sonunda büyük bir değişime hazırlanırken, yeni 'Tuncay Şanlı'sını da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 13:52
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Büyük değişim başlıyor! Fenerbahçe'ye yeni 'Tuncay Şanlı'

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında gösterdiği kötü performans sonrasında Fenerbahçe, lige büyük ölçüde havlu atmıştı.

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Büyük değişim başlıyor! Fenerbahçe'ye yeni 'Tuncay Şanlı'

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlayan sarı-lacivertliler, ilk etapta teknik direktörünü belirlemek istiyor.

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Büyük değişim başlıyor! Fenerbahçe'ye yeni 'Tuncay Şanlı'

Bu kapsamda Manuel Pellegrini, Nenad Bjelica, Erol Bulut gibi isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin, son olarak İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile de anlaşamadığı ifade edilmişti.

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Büyük değişim başlıyor! Fenerbahçe'ye yeni 'Tuncay Şanlı'

Gerek FFP gerekse corona virüsünün oluşturduğu olumsuz mali tablodan etkilenen Sarı Kanarya, transfer sezonunun girmesiyle birlikte birçok değişikliğe gidecek.

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Büyük değişim başlıyor! Fenerbahçe'ye yeni 'Tuncay Şanlı'

Bu kapsamda yıldız oyuncularıyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, gidecek isimlerin yerini altyapıdan doldurmayı planlıyor.

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