Fenerbahçe'de Ronaldo'ya Zico engel olmuş

Uzun süre Fenerbahçe'de tercümanlık yapan Samet Güzel, bir itirafta bulundu. Güzel, o dönemki başkan Aziz Yıldırım'ın Zico zamanında Roberto Carlos ile birlikte Ronaldo ile de anlaştığını ancak Brezilyalı teknik adamın ikisinin birlikte transfer edilmesine karşı çıktığını söyledi.

Uzun süre Fenerbahçe'de tercümanlık yapan Samet Güzel, bir itirafta bulundu. Zico'nun teknik direktör olduğu dönemde başkan Aziz Yıldırım'ın Brezilyalı hocayı yanına çağırdığını söyleyen Samet Güzel, "Transfer çalışmalarıyla ilgili görüştüler. Aziz Yıldırım, 'Ronaldo ve Roberto Carlos'u getiriyorum' dedi. Bildiğiniz fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum. Zico da, 'İnanılmaz topçular ama ikisini birlikte getirmeseniz daha iyi olur. Onların ikisi bize iyi gelmeyebilir' karşılığını verdi. Zico aslında partilemeye gelmesinlere getirdi konuyu" ifadelerini kullandı.

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