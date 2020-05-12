12 Mayıs 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ronaldo'ya Zico engel olmuş

Ronaldo'ya Zico engel olmuş
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

Uzun süre 'de tercümanlık yapan , bir itirafta bulundu. Güzel, o dönemki başkan 'ın zamanında ile birlikte ile de anlaştığını ancak Brezilyalı teknik adamın ikisinin birlikte edilmesine karşı çıktığını söyledi.

Uzun süre 'de tercümanlık yapan , bir itirafta bulundu. 'nun teknik direktör olduğu dönemde başkan 'ın Brezilyalı hocayı yanına çağırdığını söyleyen Samet Güzel, " çalışmalarıyla ilgili görüştüler. Aziz Yıldırım, ' ve 'u getiriyorum' dedi. Bildiğiniz fenomen Ronaldo'dan bahsediyorum. Zico da, 'İnanılmaz topçular ama ikisini birlikte getirmeseniz daha iyi olur. Onların ikisi bize iyi gelmeyebilir' karşılığını verdi. Zico aslında partilemeye gelmesinlere getirdi konuyu" ifadelerini kullandı.

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