14 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Erol Bulut planı!

İşte Fenerbahçe'nin Erol Bulut planı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

'ın istifasının ardından arayışlarını sürdüren 'de ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir ile görüşen ve Hırvat teknik adamda pürüz çıkması halinde Bulut'u takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertliler, 45 yaşındaki teknik adam için planını hazırladı.

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından 'ın sözleşmesinin feshetmesiyle birlikte yeni arayışlarını sürdüren 'de hareketlilik sürüyor. Yerli ve yabancı birçok teknik adamı gündemine alan ve listenin ilk sırasındaki ile temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, 'tan da vazgeçmiş değil. Yönetim, Bjelica'da pürüz çıkma ihtimaline karşın Bulut ile de temaslarını sürdürüyor.

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertliler, Erol Bulut için izleyeceği yol haritasını belirledi Kanarya, lig yarışının akıbeti belli olmadan Bulut'un kapısını çalmak istemiyor. Şartlar netleştikten sonra Erol Bulut ismi de ciddi şekilde görüşülecek.

Başkanı Hasan Çavuşoğlu da 45 yaşındaki hocalarına teklif gelmesi halinde önünü açacaklarını söylemişti.

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