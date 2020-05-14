İşte Fenerbahçe'nin Erol Bulut planı!

Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Erol Bulut ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Nenad Bjelica ile görüşen ve Hırvat teknik adamda pürüz çıkması halinde Bulut'u takımın başına geçirmek isteyen sarı-lacivertliler, 45 yaşındaki teknik adam için planını hazırladı.

Sezonun ikinci yarısındaki kötü gidişatın ardından Ersun Yanal'ın sözleşmesinin feshetmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Yerli ve yabancı birçok teknik adamı gündemine alan ve listenin ilk sırasındaki Nenad Bjelica ile temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertliler, Erol Bulut'tan da vazgeçmiş değil. Yönetim, Bjelica'da pürüz çıkma ihtimaline karşın Bulut ile de temaslarını sürdürüyor.

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertliler, Erol Bulut için izleyeceği yol haritasını belirledi Kanarya, lig yarışının akıbeti belli olmadan Bulut'un kapısını çalmak istemiyor. Şartlar netleştikten sonra Erol Bulut ismi de ciddi şekilde görüşülecek.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da 45 yaşındaki hocalarına teklif gelmesi halinde önünü açacaklarını söylemişti.

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