13 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızına kancayı taktı! Transfer...

Cemil Usta Sezonu'nda büyük ölçüde şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe, verilen aradan yararlanarak gelecek sezonun kadrosunu planlamaya başlamıştı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin gündemine Medipol Başakşehir'in yıldız ismi geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 14:40
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Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızına kancayı taktı! Transfer...

Fenerbahçe 2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.

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Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızına kancayı taktı! Transfer...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızına kancayı taktı! Transfer...

Kadrosunda büyük bir rezisyona gidecek Fenerbahçe, elindeki 'fazlalık' gördüğü isimleri gönderecek.

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Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızına kancayı taktı! Transfer...

Bunun yanı sıra, Türkiye'den ve dünyadan birçok isimle iletişime geçen Fenerbahçeli yetkililerin, Süper Lig'in yıldız ismi için dört koldan saldırdığı ifade edildi.

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Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızına kancayı taktı! Transfer...

Sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu'nun da çok istediği bu transfer için Medipol Başakşehir ile görüşmeler başladı.

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