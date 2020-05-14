14 Mayıs 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi stoper! Almanya'dan...
Süper Lig'e verilen arada teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bu süreçte önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin stoper eksikliği bilinirker, Sarı Kanarya'nın Wolfsburg ile sözleşmesi sona erecek Robin Knoche'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Knoche'nin, Fenerbahçe'den teklif aldığı iddia ediliyor. Alman basını, uzun yıllardır formasını giydiği Wolfsburg'la yeni sözleşme için masaya oturmayan 27 yaşındaki Alman stoperin kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini belirtti.
2007 yılında Wolfsburg altyapısında giren 27 yaşındaki ve 1.90 boyundaki futbolcu, 2012'den beri de A takımın formasını giyiyor. Bu sezon toplamda 28 maça çıkan Knoche, 2 gol kaydetti. (Takvim)
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