14 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi stoper! Almanya'dan...

Transferde ilk hedef stoper! Almanya'dan...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

'e verilen arada teknik direktör arayışlarına devam eden , bu süreçte önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin stoper eksikliği bilinirker, Sarı Kanarya'nın Wolfsburg ile sözleşmesi sona erecek 'yi gündemine aldığı iddia edildi.

ekiplerinden Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nin, 'den teklif aldığı iddia ediliyor. Alman basını, uzun yıllardır formasını giydiği Wolfsburg'la yeni sözleşme için masaya oturmayan 27 yaşındaki Alman stoperin kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini belirtti.

2007 yılında Wolfsburg altyapısında giren 27 yaşındaki ve 1.90 boyundaki futbolcu, 2012'den beri de A takımın formasını giyiyor. Bu sezon toplamda 28 maça çıkan Knoche, 2 gol kaydetti. (Takvim)

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