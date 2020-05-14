14 Mayıs 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yönetiminden Hasan Ali’ye destek

Hasan Ali’ye destek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin ile ilgili sözleri öne çıkanlardan oldu.

Sosyal medyada Hasan ile sözleşme imzalanmaması yönünde başlatılan kampanyayı değerlendiren Baki, "Fenerbahçe'nin formasını giyen herkes değerimizdir. Takım kaptanlarımıza yapılan algı operasyonlarına itibar edilmemesini rica ediyoruz" dedi.

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