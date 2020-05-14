Fenerbahçe yönetiminden Hasan Ali’ye destek

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin Hasan Ali Kaldırım ile ilgili sözleri öne çıkanlardan oldu.

Sosyal medyada Hasan ile sözleşme imzalanmaması yönünde başlatılan kampanyayı değerlendiren Baki, "Fenerbahçe'nin formasını giyen herkes değerimizdir. Takım kaptanlarımıza yapılan algı operasyonlarına itibar edilmemesini rica ediyoruz" dedi.

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