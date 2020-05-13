Galatasaray'ın istediği isimle Fenerbahçe prensipte anlaştı!
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Mert Çetin ile prensipte anlaştı. İşte detaylar...
Gelecek sezon için iyi bir stoper arayan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Mert Çetin'i kadrosuna dahil etmek üzere
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı lacivertli takım, 23 yaşındaki A Milli stoperi satın alma opsiyonuyla kiralayacak.
PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Mert'in takımı Roma ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensipte anlaşmaya vardı.
KISA SÜRE SONRA AÇIKLANIYOR
Öte yandan kulüplerin artık küçük detayları görüştüğü belirtilirken, herhangi bir sürprizin olmaması halinde resmi olarak kısa süre içerisinde açıklanacağı yazıldı.
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