13 Mayıs 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Galatasaray'ın istediği isimle Fenerbahçe prensipte anlaştı!

G.Saray istiyordu! F.Bahçe anlaştı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 Giriş Tarihi: 13.05.2020

çalışmalarına tam gaz devam eden , 'ın transfer listesinde bulunan ile prensipte anlaştı. İşte detaylar...

Gelecek sezon için iyi bir stoper arayan 'de sürpriz gelişme... Sarı lacivertliler, 'ın uzun süredir gündeminde olan 'i kadrosuna dahil etmek üzere

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sarı lacivertli takım, 23 yaşındaki A Milli stoperi satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

PRENSİPTE ANLAŞMA TAMAM

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, Mert'in takımı Roma ile yaptığı görüşmeler sonrasında prensipte anlaşmaya vardı.

KISA SÜRE SONRA AÇIKLANIYOR

Öte yandan kulüplerin artık küçük detayları görüştüğü belirtilirken, herhangi bir sürprizin olmaması halinde resmi olarak kısa süre içerisinde açıklanacağı yazıldı.

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