Fenerbahçe Gigi Datome ile yollarını ayırabilir!
Fenerbahçe'de futbolda sıcak gelişmeler yaşanırken, basketbolda da bu gelişmeler devam ediyor. Gelecek sezon basketbol takımının bütçesini düşürecek sarı-lacivertliler, Gigi Datome'yle yollar ayrılabilir. İşte detaylar...
Bu sezon basketbol şubesinde istediği başarıyı sergileyemeyen Fenerbahçe, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Basketbol Ligi'nin de sonlandırılmasının ardından bütçede küçülmeye gidebilir.
İtalyan basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı lacivertlilerin maaşlarda indirime gitmesi halinde Gigi Datome'nin ayrılık kararı alabileceğini duyurdu. Öte yandan Datome'nin akıbetinin Olimpia Milano tarafından ilgiyle takip edildiği aktarıldı.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde:
"Olimpia Milano, Fenerbahçe'yi gözlemliyor. Gigi Datome geri dönecek mi?
Milano, Fenerbahçe'de yaşanan olayları dikkatle takip ediyor ve Gigi Datome'nin geri dönüşü için olasılıkları inceliyor.
Şu anda basketbol adına her şey engellendi. Ayrıca, Türk kulübü, bütçesinde %50 indirime gitmeyi planlıyor. Eğer bu indirim teyid edilirse işler tamamen değişebilir.
İtalya Milli Takımı kaptanı, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe ile 2022'ye dek kontrat yaptı ve anlaşmasını yenilemeden önce de Milano, oyuncu ile ilgileniyordu."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde