13 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız ismin yerine...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyayı etkileyerek milyonlarca kişiye bulaşmış ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Hal böyleyken spor faaliyetleri de durdurulmuştu. Bu nedenden dolayı birçok gelir kalemi kesilen futbol kulüpleri, sezon sonunda bonservisi elinde olacak isimlerin peşine düştü. Galatasaray da dünyaca ünlü bu isimleri kovalarken gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 13:32
ABONE OL
  • 1
  • 24
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız ismin yerine...

Futbol durma noktasına gelmiş olsa da transfer söylentileri her zaman devam ediyor. Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'da liglerin geleceği her ne kadar belirsiz de olsa kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmak için harekete geçtiler.

  • 2
  • 24
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız ismin yerine...

Maddi koşullar olarak zor günlerden geçen futbol kulüpleri sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcuları daha fazla tercih etmeleri bekleniyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu isimleri de oldukça cezbedici. İşte sezon sonunda boşa çıkacak o isimler ve Cimbom'dan flaş transfer hamlesi...

  • 3
  • 24
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız ismin yerine...

THOMAS MEUNIER (PSG)

  • 4
  • 24
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız ismin yerine...

WILLIAN (CHELSEA)

  • 5
  • 24
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız ismin yerine...

DRIES MERTENS (NAPOLİ)

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör