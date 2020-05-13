13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Yıldız ismin yerine...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, tüm dünyayı etkileyerek milyonlarca kişiye bulaşmış ve yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Hal böyleyken spor faaliyetleri de durdurulmuştu. Bu nedenden dolayı birçok gelir kalemi kesilen futbol kulüpleri, sezon sonunda bonservisi elinde olacak isimlerin peşine düştü. Galatasaray da dünyaca ünlü bu isimleri kovalarken gündeme flaş bir isim geldi. İşte detaylar...
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