13 Mayıs 2020, Çarşamba

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Mesut Özil'in menajerinden taraftarı heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçeli taraftarların takımlarında görmek istediği Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için, sarı-lacivertlileri heyecanlandıran açıklama geldi. Özil'in menajeri Erkan Söğüt, 31 yaşındaki futbolcunun transfer gündemine ve Fenerbahçe ilgisine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 12:03
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Mesut Özil'in menajerinden taraftarı heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin son yıllarda transferde en gözde isimlerinden Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Mesut Özil'in menajerinden taraftarı heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli yönetim taraftarın da sabırsızlıkla beklediği Özil transferini gerçekleştirmek adına yoğun çaba sarf ediyor ancak yıldız futbolcunun maliyeti cep yakıyor.

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Mesut Özil'in menajerinden taraftarı heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe...

Başkan Ali Koç'un bizzat ve yakın çevresi aracılığıyla Alman futbolcuyu yakın markaja aldığı ortaya çıkarken, geçmişte "Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giyeceğim" diyen Mesut'a ilk çağrı yapılmıştı.

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Mesut Özil'in menajerinden taraftarı heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe...

"O PARAYA FENERBAHÇE'DE OYNARIM"

Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Arsenal'ın yüzde 30'luk indirim teklifine yanaşmayan yıldız futbolcu, İngilizler'e resti çekmişti.

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Mesut Özil'in menajerinden taraftarı heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe...

Arsenal'da haftalık 350 bin pound kazanan 31 yaşındaki futbolcu, menajerine bu konuda net konuştu: "O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynardım."

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