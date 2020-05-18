Fenerbahçe'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı!
Fenerbahçe'de kulüp personelleri, futbolcular, teknik heyet ve idari heyetin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testine girdiği belirtildi. Sarı-lacivertliler çıkan test sonuçlarına göre antrenman planı hazırlayacak.
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ve idari heyet ile tesis görevlilerine yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.
Sarı-lacivertlilerde futbol A takımı oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görev yapan personel, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Covid-19 PCR testinden geçti. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programının belirleneceği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Kızılhan yaptığı açıklamada durumunun iyi olduğu bilgisini de paylaşmıştı.
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