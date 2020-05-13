13 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den bomba transfer! Galatasaraylı efsane...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktörlük konusunda Nenad Bjelica ile son dakika gelişmeleri yaşanırken, gelecek sezonun kadrosunu kurma açısından da çeşitli futbolcularla temaslar sürüyor. Sarı-lacivertliler bir forveti gündemine alırken, Galatasaraylı efsanenin oğlunu da gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.05.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020 17:13
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Fenerbahçe'den bomba transfer! Galatasaraylı efsane...

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Son 6 sezonda herhangi bir kupa kaldıramayan Kanarya, gelecek sezon için kadrosunu yıldızlarla doldurmayı planlıyor...

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Fenerbahçe'den bomba transfer! Galatasaraylı efsane...

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada mali olarak zarara uğrayan Kanarya, hem mevcut tabloyu göz önünde bulunduracak, hem de transferde cürretkar davranacak.

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Fenerbahçe'den bomba transfer! Galatasaraylı efsane...

UEFA'nın FFP konusunda esneklik sağlamasını bekleyen sarı lacivertli yönetim, bu kararın resmi olarak açıklanmasının ardından bomba transferlerini birer birer patlatmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'den bomba transfer! Galatasaraylı efsane...

Bu bağlamda birçok yıldız ile temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe için bu kez gelen iddialar Rumen basınından...

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Fenerbahçe'den bomba transfer! Galatasaraylı efsane...

Rumen basınında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satışının ardından kazanacağı parayla bir dolu transfer yapmayı düşünüyor. Bunlardan 2'si de 10 numara ve forvet mevkisine olacak.

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